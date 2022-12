Los bomberos de Madrid se han concentrado esta mañana para preguntar porque ayer noche se detuvo a un compañero mientras realizaba su trabajo e la calle Génova en los disturbios tras la marcha en apoyo al barrio de Gamonal. Domingo Pérez, delegado sindical de CCOO, reclama la puesta en libertad sin cargos del compañero que fue increpado por los mandos policiales. . “No había disturbios ni peligro en la zona y no entendemos estas medidas. Nosotros también somos agentes de la autoridad. No había disturbios ni peligro en la zona y no entendemos estas medidas. Hicieron una mala praxis de sus funciones”

Pérez explica Al Rojo Vivo la situación vivida anoche. “Nosotros estábamos apagando un contenedor. Nosotros tenemos varios cordones de seguridad, La zona caliente es de los bomberos y estábamos con equipos de respiración autónoma y nos pidieron que recogiéramos el material. Pedimos que esperaran porque íbamos a demorarnos ya que se tarda un tiempo en recoger el material. Al ver que tardábamos un poco, no más de dos minutos, se pusieron nerviosos, a empujar a los compañeros y se llevaron n a nuestro compañero detenido. Fue inexplicable”.

El Ayuntamiento afirma que prestará todo el apoyo al bombero detenido. “Nuestro concejal y el ayuntamiento se está comportando de forma admirable y ahora toca que delegación el Gobierno llamen a la orden a esta dotación.”