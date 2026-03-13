Pepe Luis Vázquez pide un acuerdo político ante la guerra de Irán: "Lo urgente es un mínimo entendimiento entre los dos grandes partidos"

El periodista de La Razón ha mostrado su preocupación por los efectos de la guerra en España y ha reclamado una respuesta rápida del Gobierno: "Lo conveniente sería que pusiera ya sobre la mesa un paquete de medidas para paliar la situación".

El periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha dejado clara su postura en Al Rojo Vivo ante el impacto de la guerra en Irán: "Desde luego, yo no quiero la guerra y lo que tampoco quiero son sus efectos", ha señalado.

En relación con la política española, ha reclamado una respuesta rápida del Ejecutivo. "Lo conveniente sería que el Gobierno pusiera ya sobre la mesa un paquete de medidas para paliar la situación. Yo no soy economista y no sé cuál es la mejor receta, pero sí sé que, como muchísimos millones de españoles, hoy al venir al trabajo he notado claramente el aumento del precio de la gasolina. Urge que se tomen medidas".

A su juicio, la principal preocupación es el bloqueo político que podría retrasar esa respuesta. "Lo preocupante es que el Gobierno esté postergando esa decisión por una flagrante ausencia de mayoría parlamentaria que le impida sacar adelante esas medidas. Por eso también urge un mínimo entendimiento entre los dos grandes partidos para que esto se aborde como una cuestión de Estado".