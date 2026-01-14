Pepe Luis Vázquez, sobre la brecha en la coalición: "Sánchez sabe que Yolanda Díaz puede ladrar pero nunca llega a morder"

"Yo nunca he escuchado decir a Yolanda Díaz a Pedro Sánchez que si hacía algo dejaba el Gobierno", destaca Pepe Luis Vázquez, que afirma que "el PSOE se siente con la autoridad de ejecutar las medidas que le venga en gana sin contar con Sumar".

Pepe Luis Vázquez analiza en el plató de Al Rojo Vivo la nueva brecha en el Gobierno de coalición, esta vez, por la medida de vivienda de Pedro Sánchez. Y es que el presidente del Gobierno ha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes" como la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado en este vídeo de Al Rojo Vivo en contra de la medida. "El problema, y con todo el respeto del mundo lo digo, es que Sumar se ha convertido en una especie de juguete roto en esta legislatura para el PSOE y para el Gobierno de Pedro Sánchez", asegura el periodista de 'La Razón', que destaca "Sánchez sabe que Yolanda Díaz puede ladrar mucho, pero nunca llega a morder".

Vázquez asegura que "son innumerables las amenazas": "Todas las amenazas que profieren Sumar hacia el Gobierno del que forma parte son vacuas, porque nunca he escuchado a Yolanda Díaz decir que iba a dejar el Gobierno y forzar una convocatoria electoral". "Creo que el PSOE se siente con la autoridad suficiente para ejecutar las medidas que le venga en gana sin contar con Sumar", destaca el periodista, que "desgraciadamente el 80% de las políticas que ejecutan los gobernantes están enfocadas en mantenerse en el poder por adhesión de los electores".