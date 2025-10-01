Pedro Vallín, sobre el supuesto "síndrome postaborto" propuesto por Vox: "Es un plan de hostigamiento a las mujeres que deciden abortar"

En Al Rojo Vivo, el analista advierte que la propuesta tiene más de ruido político que de viabilidad real. "Es manifiestamente ilegal por cómo está redactada la ley del aborto", subraya, descartando que pueda llegar a aplicarse.

Pedro Vallín ha señalado que la propuesta sobre el supuesto "síndrome postaborto", impulsada por Vox y a la que se suma el PP, se trata de "un plan de hostigamiento a las mujeres que deciden libremente abortar".

Lo más grave, advierte, es que se trata de "pseudociencia, un concepto magufo como el síndrome postaborto". Y añade con ironía: "Más que síndrome postaborto, lo que habrá es un síndrome post-Almeida, el que dejará un alcalde que no tenía ninguna necesidad de meterse en este jardín y que lo ha hecho solo para irritar a la izquierda, una estrategia que las nuevas derechas aplican constantemente".

Vallín enmarca esta medida como parte de "el típico contagio del PP de conductas de neotrumpismo más propias de Vox".

Más allá de generar titulares y confrontación política, el analista no cree que la iniciativa llegue a aplicarse: "Es manifiestamente ilegal por cómo está redactada la ley del aborto".

