Pedro Vallín reacciona a las acusaciones de Gallardo a Abascal: "Sabemos que la gestión del dinero en Vox no es precisamente clara"

El periodista Pedro Vallín analiza las palabras del exlíder de Vox en Castilla y León sobre Abascal: le ha acusado de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer". En el vídeo, todos los detalles.

Juan García-Gallardo, exlíder de Vox en Castilla y León, ha estallado contra el que fuera su partido y ha acusado a Santiago Abascal de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer".

En una entrevista con El Mundo, que firma el periodista Juanma Lamet, colaborador de Al Rojo Vivo, Gallardo aseguraba que se enteró poco antes de su dimisión que "un proveedor del partido" estaba abonando 60.000 euros en la cuenta de su mujer "por unos servicios que nos tendrán que explicar".

Gallardo abre así la caja de los truenos y explica, además, por qué pierde la confianza en Abascal. Detalla el dinero que, según Gallardo, se está embolsando Abascal a través de su mujer: "Fui perdiendo la confianza de manera paulatina. Dos días antes de que me hicieran el chantaje de que expulsaba a dos compañeros del grupo parlamentario o el expulsado iba a ser yo, conocí que a través de un proveedor del partido, la mujer de Abascal estaba cobrando, desde el año 2019, una retribución de 60.000 euros anuales por unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad que está en pérdidas".

Al periodista Pedro Vallín no le sorprenden estas acusaciones: "Lo que cuenta Gallardo básicamente podría cantarlo Georgie Dann, en 'El Chiringuito'. Está claro que lo sabemos por casos anteriores, que en Vox la gestión de los dineros no es precisamente clara. Y hay una especie de vértice que está en la presidencia del partido, que es el que aparece como beneficiario de la Fundación, que ahora es su mujer".

Sin embargo, confiesa Vallín que, realmente, lo que le extraña de todo esto es que no haya todavía una denuncia pública, que "todavía ningún partido haya ido a la Fiscalía a reclamar una investigación sobre esto, porque, en realidad, el dinero que recibe el partido es dinero público". Así, concluye Vallín, "creo que la Fiscalía de oficio o algún otro debería ir a presentar una denuncia".

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