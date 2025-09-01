Pedro Vallín, sobre el PP por su reacción ante los incendios: "No solo se dispara en el pie, sino que dispara contra el Estado de las autonomías"

El periodista Pedro Vallín analiza en este vídeo la reacción que ha tenido el PP frente a los grandes incendios que han ocurrido, fundamentalmente, en Galicia, Castilla y León y Extremadura, todas comunidades gobernadas por el PP. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista Pedro Vallín cree que la respuesta que se dio ante los grandes incendios que han ocurrido este verano "funcionó bien", lo que funcionó mal, por el contrario, "fue la prevención". El periodista asegura, y así nos los repiten en el marco europeo, que "nuestros servicios de emergencias, coordinados a través de los Cecopi con la acción de Protección Civil, son modélicos".

Así, cree Vallín que "el PP, con este asunto, no solo se dispara al pie, sino que dispara contra el Estado de las autonomías, que es otra forma de hacer el caldo gordo a Vox". Porque, tal como argumenta, "si las emergencias son competencia exclusiva de las autonomías, aunque pueden pedir ayuda, y la reacción del PP es la de 'no podemos con ello'... Las emergencias son emergencias, por definición, y tienen unos protocolos de actuación".

Por tanto, analiza que "Feijoo, que ya demostró, en las elecciones generales de 2023 ser especialista en tirar el balón fuera, a puerta vacía y sin portero, ahora, con la la reacción que ha tenido frente a los incendios de pedir la comparecencia de algunos ministros, ha mandado un balón al área para rematar de cabeza y le han hecho un contraataque", porque, tal como remata el periodista, "las comparecencia de estos ministros dejaron claro que se movilizaron todos los recursos". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.