Pedro Vallín, tras oponerse Yolanda Díaz a la excepción en el embargo de armas a Israel: "Sumar confunde lo bueno con lo mejor"

"Se trata de jugar a esto como adultos y no caer en la falacia del Nirvana", explica el periodista Pedro Vallín tras oponerse Yolanda Díaz a la excepción del embargo de armas a Israel.

Airbus podrá utilizar tecnología israelí para la fabricación de sus aviones en España. Lo podrá hacer después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una excepción a la restricción de compraventa de armas y tecnología a Israel que estaba incluida en el embargo de armas que fue aprobado el pasado 23 de septiembre como respuesta al genocidio israelí en Gaza.

La compañía aeronáutica, que había advertido al Gobierno de que esta restricción ponía en peligro la viabilidad de sus proyectos industriales en Europa, vio rechazada en un primer momento su petición de acogerse a la excepción prevista en el Real Decreto 10/2025. Sin embargo, en el último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado 23 de diciembre, se dio luz verde a la petición de la multinacional previo informe favorable de la junta interministerial que controla el comercio de material militar (JIMDDU).

Sin embargo, desde la parte de Sumar en el Gobierno se mostraron abiertamente reacios, algo que expusieron en el Consejo de Ministros. No obstante, como señala Inés García en el plató de ARV "una vez más Sumar se opone a una de las medidas propuestas en el Consejo de Ministros, pero luego se aprueba otra cosa diferente". Por su parte, Pedro Vallín recuerda que esta situación "ya se vivió cuando aparecieron las alcaldías del cambios".

En concreto, el periodista recuerda cómo José María González Santos, conocido como 'Kichi', "se tuvo que comer unas fragatas para las teocracias árabes": "Eso creó una tensión en el partido, pero acabó saliendo la dirección general a apoyarle porque la situación de desempleo en Cádiz y la importancia de los astilleros explicaban de sobra esta situación".

"Se trata de jugar a esto como adultos y no caer en la falacia del Nirvana", afirma el periodista, que explica: "La desconexión de Europa y EEUU en términos de Defensa o la desconexión de España con Israel es una vocación que no se va a aplicar en su totalidad ni con un cierre categorial hacia la autarquía porque no se puede".

"Los puestos de trabajo de Airbus son muy importantes, no solo por el trabajo sino por lo que significa como empeño europeo de alta tecnología y, por otro lado, la ruptura de esas relaciones comerciales fluidas en términos de defensa con Israel es una decisión ética de un Gobierno defendible", defiende Vallín. "Sumar está haciendo de Podemos, un poco de falacia del Nirvana, de confundir lo bueno con lo mejor", concluye el periodista.

