Pedro Vallín: "El electorado no comparte la preocupación del Gobierno de contener el avance de fuerzas antidemocráticas"

Para el periodista, el clima social ha normalizado la posibilidad de que la ultraderecha acceda al poder, sin el dramatismo que marcó etapas anteriores. "El humor social descuenta la entrada de la ultraderecha en el Gobierno como algo que ya no se vive como un anatema".

Para el periodista Pedro Vallín, los resultados de las elecciones en Extremadura evidencian que la estrategia basada en el miedo a la llegada de la ultraderecha al poder ha empezado a "hacer aguas".

En su análisis, Vallín subraya especialmente el elevado índice de abstención registrado en unos comicios que, según su visión, estaban llamados a decidir el futuro de la calidad democrática. "Cuando se afirma que está en juego la perennidad de la democracia, no puede haber una abstención de ese calibre", advirte.

A su juicio, el clima social ya asume la llegada de la ultraderecha al poder sin el dramatismo de otros momentos. "El humor social descuenta la entrada de la ultraderecha en el Gobierno como algo que ya no se vive como un anatema", señala, una tendencia que, según apunta, no es exclusiva de Extremadura, sino que se repite en buena parte de Occidente.

Por último, Vallín sostiene que el PSOE y el Gobierno central deberían revisar su enfoque político. "Si la estrategia pasa por contener el despliegue de las fuerzas antidemocráticas, los electores están diciendo claramente que no comparten esa preocupación", afirma, alineándose en este punto con la reflexión del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.