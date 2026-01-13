Pedro Vallín, sobre las acusaciones a Julio Iglesias: "La mayoría de las veces que hablamos de un mujeriego es un agresor"

"Espero es que esto no termine como el caso de Plácido Domingo, con nueve minutos de ovación en el Teatro Real", afirma el periodista Pedro Vallín tras conocerse las denuncias por acoso sexual a Julio Iglesias.

Según desvela 'elDiario.es', una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de las denunciantes al citado medio en una entrevista. Los encuentros, añaden, se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

Tras escuchar los testimonios, el periodista Pedro Vallín analiza el caso en el plató de Al Rojo Vivo: "Al margen de si esto luego tiene un recorrido penal, estos testimonios confirman algo que, en el fondo, responde a la transformación que estamos viviendo de que descubrimos que la mayoría de las veces que frivolizamos con el término 'mujeriego' hablamos de un cliente de prostitución o de un agresor, como es el caso".

"Lo que espero es que esto no termine como el caso de Plácido Domingo, con nueve minutos de ovación en el Teatro Real", concluye el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.