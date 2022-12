Pedro Sánchez considera que el PSOE debe quitarse lo complejos y reivindicar los grandes avances que se han producido en los últimos 35 años. "La reforma de la ley del aborto del Gobierno es un retroceso de más de 50 años. Hay que reivindicar los derechos conseguidos durante la última etapa en Moncloa de Rodríguez Zapatero, y romper también otros silencios".

Ha querido destacar que ha ido ganando la confianza de los militantes del PSOE gracias a su trabajo. "Yo estoy en las quinielas por derecho propio. Siempre se ha hablado de otros y gracias a los militantes que me han acompañado para dar el paso estoy aquí".

También ha dado un papel importante a los militantes en el proceso de regeneración política que se debe llevar a cabo en España. "Los militantes deben de ser la vanguardia de ese profundo cambio que se tiene que dar en este país".

"A mí no me va a temblar la mano al echar a un corrupto y voy a denunciar los acuerdos con la santa sede", ha declarado Sánchez, que además ha adelantado que ha propuesto "eliminar el aforamiento a todos los diputados", ya que "No tiene sentido que todos estemos aforados por cuestiones privadas que no tengan nada que ver con la actividad política".