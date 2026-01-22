Pedro Rodríguez, tras la reunión en Davos: "El papel de EEUU y las intenciones de Trump constituyen ya un daño irreversible"

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, analiza los recientes movimientos de Trump en el Foro de Davos y cómo ha moderado su discurso sobre Groenlandia. En el vídeo, su intervención completa.

La presencia de Donald Trump en el Foro de Davos hacía pensar que habría una escalada en la situación de Groenlandia, sin embargo apareció en Suiza con un perfil algo más bajo del habitual, dispuesto a sentarse con su gran amigo Mark Rutte para conseguir del secretario general de la OTAN "lo que quería", como reconoció ante la prensa antes de marcharse del Centro de Congresos de Davos.

Para el profesor en Relaciones Internacional, Pedro Rodríguez, esto es "un poco thrillerismo": "Groenlandia por aquí, Groenlandia, por aquí, por allá. ¿Dónde está la bolita del acuerdo realmente para supuestamente conseguir soberanía en las bases?

De este modo, explica Rodríguez que "desde 1951, Dinamarca tiene un acuerdo de defensa con EEUU, en los términos más beneficiosos. Esto es, en todo lo relacionado con defensa y seguridad, EEUU desde el siglo pasado, ha podido hacer lo que ha considerado conveniente en Groenlandia".

Por lo tanto, añade, "aquí vemos que la premisa falsa de que necesito Groenlandia, por las buenas o por las malas, viene acompañada por un desenlace fake como es toda esta crisis. Es decir, para esto no hacía falta amenazar a la OTAN, quebrar a la Unión Europea y poner en duda el vínculo trasatlántico".

Ahroa bien, "da la sensación de que Trump se ha hecho un taco, como dicen en EEUU. ¿Ha sido o no lo ha sido?, insiste Antonio García Ferreras. Efectivamente, Rodríguez cree que sí, más bien, "ha sido un poquito de cangrejito", afirma, inciendo en que "todos nos deberíamos haber quedado con el discurso del primer ministro de Canadá que esto no es una transición. No es una moda. No es un capricho. Es una ruptura".

De este modo y haciendo un paralelismo con los obiturarios del diseñador Valentino, fallecido esta semana y los análisis de Davos. Ambos, afirma, utilizaban la misma expresión: "El final de una era". Y es que para el profesor Rodríguez, "el papel de Estados Unidos y las intenciones de Donald Trump constituyen ya un daño irreversible. No hay vuelta atrás".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.