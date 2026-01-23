Ahora

Pedro Rodríguez, sobre la política migratoria de Trump: "Para entender estos Estados Unidos hay que leer ‘El diario de Ana Frank'"

Para el profesor de Relaciones Internacionales, lo que ocurre con el ICE en EEUU supera una deriva autoritaria: "Es el despliegue de fuerzas parapoliciales, encapuchadas, que actúan con impunidad y con un grado de crueldad extrema".

Estados Unidos atraviesa una crisis moral de enorme profundidad. La actuación de agentes del ICE —en muchos casos encapuchados, sin identificación visible y con un margen de actuación cada vez más amplio— ha abierto un debate sobre los límites del Estado de derecho bajo la administración de Donald Trump.

Para el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez, lo que está ocurriendo va más allá de una deriva autoritaria convencional. "Estamos asistiendo al despliegue de una suerte de fuerzas parapoliciales, encapuchadas, que actúan con total impunidad y con un grado de crueldad máxima", advierte. En su análisis, el problema no es solo la persecución de migrantes, sino la normalización de métodos propios de regímenes de excepción en una democracia formal.

Rodríguez subraya que esta lógica ya ha tenido consecuencias trágicas. Cita el asesinato de Renée Good en Minneapolis, abatida a tiros durante un operativo por no someterse, así como la detención de menores, incluidos niños de apenas cinco años, como síntomas de una maquinaria que ha perdido cualquier freno moral.

La reflexión que lanza es demoledora: "Para entender los Estados Unidos de Trump ya no basta con leer 'La democracia en América'. Hoy resulta más pertinente leer 'El diario de Ana Frank'".

