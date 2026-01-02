Pedro Rodríguez, sobre Mar-a-Lago: "Es un símbolo de hasta qué punto la democracia de EEUU se está convirtiendo en un cortijo"

El profesor de Relaciones Internacionales ha analizado la tendencia de Donald Trump de recibir a líderes mundiales en Mar-a-Lago, su residencia particular, en vez de hacerlo en la Casa Blanca.

Donald Trump se ha acostumbrado a recibir a los líderes mundiales en su residencia de Mar-a-Lago en vez de hacerlo en la Casa Blanca. Pedro Rodríguez ha analizado esta tendencia, señalando que la residencia particular del presidente en Florida se ha convertido en un "símbolo muy poderoso de hasta qué punto la democracia de EEUU se está convirtiendo en un cortijo".

Lo cierto es que con estos movimientos Trump parece estar borrando la fina línea entre su vida personal y la presidencia, llevándose el trabajo a casa. El profesor de Relaciones Internacionales ha recordado que este lugar "representa la cuna del trumpismo", y es que es donde "él cumplió su exilio esos cuatro años en los que estuvo fuera del poder".

Una residencia en la que mantiene las reuniones más importantes sobre diplomacia internacional, recibiendo a líderes como Zeleneski o Benjamín Netanyahu.

"Es un club privado donde él se lleva documentos secretos de Estados Unidos, donde él puede mantener negocios privados incompatibles con su condición de presidente", ha explicado Pedro Rodríguez.

