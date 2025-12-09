Ahora

Tensión Europa- EEUU

Pedro Rodríguez, tras las declaraciones de Trump: "Europa tiene que empezar a asumir que está sola"

El profesor de Relaciones Internacionales ha indicado que Donald Trump plantea un escrito de acusación contra Europa en el que le tacha de ser "culpable" de ser "liberal" y respaldar "el multilateralismo".

Pedro Rodríguez ha reaccionado a las amenazas de Donald Trump a la Unión Europea, destacando que en su estrategia nacional, el presidente de Estados Unidos plantea un escrito de acusación contra Europa en el que le tacha de ser culpable de ser "liberal" y respaldar "el multilateralismo".

"Le acusa de ser culpable de sacrificar cierto nivel de soberanía nacional para encontrar soluciones a problemas complejos", ha explicado, dejando claro que esto debe hacernos olvidar lo que se ha intentado hasta ahora.

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que, ante la emergencia en Ucrania, se ha intentado "hacer la pelota" a la Administración Trump, algo que cree que debería cambiar. "Europa debe empezar a asumir que está sola", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que Estados Unidos ha sido el que "se ha salido de Occidente". "Es increíble que Trump esté más cómodo con todos los autócratas de EEUU menos con sus aliados naturales que son los europeos", ha zanjado.

