Pedro Rodríguez avisa a Ucrania tras el ataque de EEUU a Venezuela: "Las grandes potencias hacen lo que quieren en sus zonas de influencia"

El profesor, en el especial de Al Rojo Vivo, ha señalado a Ucrania y a Taiwán y ha mencionado el ataque al Capitolio de hace cinco años: "Ha hecho irreconocible la democracia en EEUU".

Pedro Rodríguez ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo del ataque de Estados Unidos sobre Caracas. Sobre la capital de Venezuela. Sobre una ofensiva que ha acabado con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer.

El profesor, tras el bombardeo, ha lanzado un aviso a Ucrania y a Taiwán: "Vemos un mundo que se divide entre grandes potencias que hacen lo que quieren en sus zonas de influencia".

"El sistema tras la II Guerra Mundial basado en el multilateralismo y las reglas ha desaparecido", ha reflexionado Rodríguez.

En sus palabras, el profesor ha señalado el asalto al Capitolio de hace cinco años y ha dejado una afirmación sobre el mismo: "Ha terminado por hacer irreconocible la democracia en EEUU".

