Pedro Rodríguez: "El asalto al Capitolio ha hecho irreconocible la democracia en EEUU"

El profesor de Relaciones Internacionales ha agregado que cree que este sábado laSexta está contando "cómo el sistema internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, basado en el multilateralismo y las reglas, ha desaparecido".

Venezuela sufrió la madrugada de este sábado varias detonaciones y explosiones, tras lo que el Gobierno denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación". Minutos después, se conocía que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer habían sido capturados y trasladados fuera del país en avión.

Pedro Rodríguez ha recordado que hace justo cinco años laSexta contaba en directo el asalto al Capitolio

"Lo que estamos viendo es un mundo que se divide entre grandes potencias que hacen lo que quieren en sus respectivas zonas de influencia", ha remarcado.

