Ahora

Medidas contra el fuego

Pablo Simón, sobre el "registro de pirómanos" de Feijóo: "El PP quiere poner el debate de los incendios en un marco punitivo para no hablar de las políticas de prevención"

El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo "la idea estrella" de los 'populares' contra los incendios de realizar un registro de pirómanos. En el vídeo, todos los detalles.

Pablo Simón

El politólogo Pablo Simón respalda las comparecencias en las Cámaras parlamentarias sobre los incendios, sin embargo, señala "la paradoja de que vayamos a ver a ministros del Reino de España comparecer en la Cámara Alta [el Senado] y no vayamos a ver antes comparecencias de los responsables directos, que son los presidentes autonómicos".

Recuerda que Alfonso Fernández Mañueco comparecerá el viernes, pero subraya que "lo que hay es una estrategia deliberada de colocar la bola de la responsabilidad en el Gobierno de España". Por otro lado, en cuanto a las medidas que propuso este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le parece "positivo" porque "empezamos a aterrizar el debate en medidas concretas", aunque esa "idea estrella" del registro de pirómanos "no soluciona ningún problema", asegura.

Por tanto, "si esta medida no soluciona un problema, tenemos que verla desde otra perspectiva, que es cuál es la razón de poner el foco aquí", señala Simón: "Claramente, lo que estamos viendo es que el PP quiere poner el debate de los incendios en un marco punitivo (...) para no hablar de las políticas de prevención y con tener equipos dimensionados para la catástrofe", concluye el politólogo. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Las 6 de laSexta

