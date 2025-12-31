Ahora

Crecimiento de la ultraderecha

Pablo Simón explica el auge de la extrema derecha: "Vox se beneficia de la incapacidad operativa de PP y PSOE"

El politólogo señala que Vox se aprovecha del descontento ciudadano: "A mí no me llama la atención porque ahora mismo Vox va a recoger el voto protesta antivipartidista", y añade que parte del crecimiento viene del PP y de la abstención, reflejando un "voto de cabreo".

En plena vorágine de casos de corrupción que afectan a los grandes partidos, Santiago Abascal ha puesto al PP y al PSOE al mismo nivel, mientras sigue muy pendiente de los populares, sobre todo porque podrían cerrarse posibles pactos en algunas autonomías.

Para el politólogo Pablo Simón, el auge de Vox no sorprende: "A mí no me llama la atención porque ahora mismo Vox va a recoger el voto protesta antibipartidista, de acuerdo con los datos que tenemos. Aunque es verdad que el principal flujo de crecimiento de Vox viene de votantes del PP, también hay un segmento importante que llega desde la abstención, y eso probablemente refleja un voto de cabreo que recuerda, en cierta manera, lo que vivimos durante la última década".

Simón subraya un cambio histórico: "Mientras antes el voto de protesta y de desafección con el bipartidismo lo encabezaba la izquierda, hoy, por el contrario, es Vox quien se beneficia de la desafección actual con el sistema y de la incapacidad operativa de PP y PSOE".

