Pablo Pombo, tras la elección del nuevo consejero de Salud de Juanma Moreno por el escándalo de las mamografías: "A esta crisis aún le queda"

El presidente de Andalucía deja la consejería de Sanidad en manos de su consejero de Presidencia tras el escándalo de los cribados. El consultor político Pablo Pombo analiza en este vídeo el nuevo nombramiento.

Tras la crisis (y el escándalo) de los cribados del cáncer de mama en Andalucía y la dimisión, por ello, de la anterior consejera Rocío Hernández, Juanma Moreno ha puesto en su consejería de Sanidad al actual consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

Pablo Pombo, consultor político y autor de 'El Confidencial', confirma, no obstante, que la crisis aún no la tiene controlada el presidente de Andalucía: "Ni mucho menos", señala: "Creo que ha colocado a un cirujano de hierro porque sabe que va a tener que operar a fondo y que se está jugando muchísimo".

Ahora bien, hasta el momento, señala que "ha hecho algo que no se ha hecho en otro sitios y es que ha dimitido alguien", pero, insiste: "A esta crisis, aún le queda recorrido", remata Pombo. En el vídeo podemos ver al completo esta información.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.