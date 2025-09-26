Pablo Pombo destaca que falta información sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "No tienen derecho a ocultarlo"

El periodista ha señalado que es "imprescindible" que el Gobierno explique cuántas mujeres quedaron desprotegidas por este fallo en las pulseras antimaltrato. "La dimisión es inexcusable", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Pablo Pombo ha reaccionado al fallo de las pulseras antimaltrato confesando que él se siente al lado de las mujeres socialistas preocupadas "por la gestión y la falta de sensibilidad". "Me siento inquieto por el daño que estos siete años de Gobierno han causado a la causa de las muejres", ha confesado.

Para el periodista, la dimisión es "inexcusable" tras lo ocurrido, y ha dejado claro que la información es "imprescindible". "Ningún gobierno tiene derecho a ocultarla", ha destacado.

De esta forma, ha solicitado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe sobre por qué se compraron estas pulseras, qué se hizo desde que saltó la primera alarma y cuántas mujeres quedaron desprotegidas.

"No me vale la mentira del 1%. Necesitamos saber el dato exacto", ha recalcado, resaltando que "no tienen derecho a ocultarlo".