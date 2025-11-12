Pablo Pombo, sobre la designación de Pérez Llorca: "Es una apuesta de continuidad y, si no llega para pasar página, el trauma continuará"

El periodista ha definido la comparecencia de Mazón en Les Corts como un ejercicio de "victimismo renovado, ataques reciclados y opacidad constante", y advirtió sobre el relevo en el PP valenciano: "Pérez Llorca es un hombre de Mazón y y tendrá que demostrar que no es un hombre de paja".

"Mazón reeditó el victimismo, renovó los ataques al Gobierno y recicló la opacidad". Ese fue el diagnóstico del periodista Pablo Pombo en Al Rojo Vivo sobre la comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts, marcada por la polémica tras la declaración de Vilaplana ante la jueza y las llamadas con Salomé Pradas del 29 de octubre.

Pombo fue tajante: "No tiene arreglo. Cuanto más se sepa, peor para él, y acabará sabiéndose todo".

El periodista también se ha referido al relevo en el PP valenciano con la designación de Pérez Llorca: "La designación tiene la virtud de cerrar la herida del órgano abierto que es el partido con una opción de aparato, pero deja una incógnita. Pérez Llorca es un hombre de Mazón y tendrá que demostrar que no es un hombre de paja. Por ahora, parece una apuesta de continuidad. Si lo es, si no llega para pasar página, el trauma continuará".

