Pablo Montesinos: "Las negociaciones con Vox van a ser muy complicadas, porque la animadversión entre María Guardiola y Santiago Abascal es total"

Tras los resultados de las elecciones en Extremadura, el periodista anticipa un escenario especialmente complejo entre PP y Vox y señala también al PSOE: "El batacazo del PSOE es indiscutible, tanto de Gallardo como candidato como de Pedro Sánchez".

Pablo Montesinos ha ofrecido en Al Rojo Vivo su lectura de los resultados de las elecciones en Extremadura, subrayando el alcance de la derrota socialista: "El batacazo del PSOE es indiscutible, tanto de Gallardo como candidato como de Pedro Sánchez".

Montesinos advierte, no obstante, de que el Partido Popular también deberá hacer un análisis reposado del resultado, más allá de la puesta en escena triunfal: "El PP tendrá que hacer un análisis sosegado de los resultados, más allá de esa escenificación de victoria que vimos en Génova 13".

En cuanto a las negociaciones con Vox, el periodista anticipa un escenario especialmente complejo y explica los motivos: "La animadversión entre María Guardiola y Santiago Abascal es total, es absoluta".

Hasta el punto, añade, de que "hemos llegado a escuchar a Abascal sugerir que quizá habría que borrar de la ecuación a Guardiola para llegar a un acuerdo entre el PP y Vox".

Aunque Montesinos cree que la situación acabará reconduciéndose, advierte de que el camino no será sencillo.

