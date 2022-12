No murieron en ese tren, pero de lo que ellas se dijo en algunos medios de comunicación, las convirtió también en víctimas. En víctimas de la teoría conspiranoica del 11M, esa que ponía en duda la línea de investigación pero sobre todo el trabajo de jueces, policías, fiscales y peritos



Hay una portada y existe un artículo. Es del año 2009 y es de un medio tan importante como 'El Mundo'. En portada, a doble página, el título en esa edición del mes de junio lo dice todo: 'Yo acuso'. Lo firma el entonces director, Pedro J. Ramírez.



En este texto se reproduce una intervención de Pedro J, en la presentación de un libro y resume perfectamente los objetivos del descrédito de esta teoría de la conspiración. Son: Juan Jesús Sánchez Manzano: entonces Comisario Jefe de los Tedax. Dice Pedro J. "yo acuso" a Sánchez Manzano de ocultación y manipulación de pruebas", de un flagrante incumplimiento de sus deberes provesionales perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido".



El periodista repite la acusación contra otro miembro de los Tedax, una perito: ocultar y manipular pruebas y también sigue con su manual de acusación contra la Policía Científica: los que ocuparon el puesto de Comisario Jefe.



En el contenido se señala a Carlos Corrales y Miguel Ángel Santano, como había pasado en artículos de su periódico, se les acusa de entorpecer la acción de la justicia, con el fin de manipular, ocultar e incluso alterar pruebas. Estas acusaciones, por cierto, también las hizo Jiménez Losantos en la COPE, sobre todo contra el comisario Santano.



Pero no solo la policía científica fue fruto de las calumnias, también el subdirector de general de Policía y el Comisario General de Información. Pedro Díaz Pintado y Jesús de la Morena. De ellos dijeron que habñian incumplido con sus deberes profesionales por permitir que no se entregaran para analizar todos los restos de los vagones. Tedax, policía científia, también la UCO de la Guardia Civil, a Félix Hernando por llevar una conducta que suponían estaba oriendtada a manipular y ocultar pruebas. Pruebas que corroborasen esa teoría de ETA en el 11M.



Altos mandos policiales, pero también los fiscales estuvieron sometidos a críticas de los impulsores de estas teorías de la conspiración. Nos referimos a la fiscal Olga Sánchez y a su superior, al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Con ellos se despacharon a gusto, acusándoles, como además demuestra esta página de negligencia, de incumplir sus obligaciones. De no dar importancia a cosas que, según 'El Mundo', sí la tenían.



Hasta los jueces fueron objeto de críticas, de graves acusaciones. Juan del Olmo, Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, por este orden se les señaló e intentó desprestigiar a cada uno de ellos.



La teoría de la conspiración, los insultos, las acusaciones no se quedaron en mandos policiales, de mayor o menor rango, en jueces o fiscales, en guardia civil, en tedax. Ni siquiera se libraron las víctimas. Pilar Manjón tuvo que escuchar cómo Jiménez Losantos y César Vidal de la COPE, por ejemplo, decían que su finalidad no era buscar la verdad sobre la muerte de su hijo sino sentar en el banquillo a Aznar.



LLegaron a decir que se la inventaron para que hiciera el trabajo de montar un número sentimental pra obtener una basura de instrucción, de pasear su dolor ante los micrófonos. Pilar Manjón, que ha perdido a su hijo, hace diez años.