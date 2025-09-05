Orriols, sobre el plantón de Feijóo a la apertura del Año Judicial: "Lo que ha hecho el líder de la oposición es sabotear ese acto"

El politólogo Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, analiza este polémico acto de apertura del Año Judicial. En el vídeo, todos los detalles.

"Llevamos unos cuantos años con choques entre poderes, entre el Judicial y el Ejecutivo, y el que no quiera verlo está ciego", afirma contundente el politólogo Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, mientras se celebra el acto de acto de apertura del Año Judicial.

Para Orriols, este acto es "el altavoz que tiene la Justicia para presentar su malestar en este choque", como hace "el Gobierno en otros altavoces". Por tanto, asegura que "lo que ha hecho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es sabotear este acto, que es para la Justicia, para que el Poder Judicial exprese su malestar y ambiciones", insiste.

Lo que ha hecho Feijóo, añade, es "contraprogramar de una forma que no ayuda nada a la normalidad institucional de este país. Creo que se ha equivocado, y mucho", remata el profesor, concluyendo que "en España no hay tanto un problema de jueces prevaricadores, que los hay, sino de un sesgo conservador de la judicatura. Ese es el elemento crucial, que hay que corregir, y que es lo que está intentando hacer el Gobierno". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.