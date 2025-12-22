Orriols compara el resultado de Vox en las elecciones de Extremadura con el barómetro de laSexta: "Les deja fuera de las arenas movedizas del sistema electoral"

El politólogo ha analizado estos datos en 'Al Rojo Vivo' y asegura que "el hecho de que en las elecciones autonómicas de este domingo haya conseguido un 16,9% hace verosímil que pueda llegar al 20%".

El barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark, revelaba que el PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora.

Así, el partido que más crecería sería Vox, que subiría del 12,4% de los votos de 2023 al 18,6%. La formación liderada por Santiago Abascal se mantendría como la tercera fuerza más votada, pero obtendría 6,2 puntos más, lo que demuestra que es el partido que realmente rentabilizaría la caída del PSOE.

El politólogo Lluís Orriols ha analizado estos datos en 'Al Rojo Vivo' y asegura que "el hecho de que en las elecciones autonómicas de hoy Vox haya conseguido un 16,9% hace verosímil que pueda llegar al 20%".

"Estos porcentajes de voto lleva a Vox fuera de las arenas movedizas del sistema electoral. Ya con ese porcentaje el sistema de voto incluso sería beneficioso con él, ya no tendría ese temor como tercero partido. Está en zona segura", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.