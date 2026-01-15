Orriols analiza la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Es batalla cultural, mezcla reacción antifeminista con nacionalismo"

Dos días después de que saliera a la luz la investigación sobre el cantante, y de conocer cada día más datos, la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en defenderle. El politólogo Lluis Orriols lo analiza en este vídeo.

Isabel Díaz Ayuso insiste en su férrea defensa a Julio Iglesias, denunciado por agresión sexual por dos extrabajadoras. Dos días después de que saliera a la luz la investigación sobre el cantante, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que ella no va a unirse "al desprestigio de una persona que no es política por parte de los políticos".

Estas palabras vienen precedidas de una publicación que la propia Ayuso publicó en sus redes horas después de que conociéramos el contenido de una ardua investigación que 'elDiario.es' ha realizado junto con Univisión sobre Julio Iglesias.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió Ayuso.

El politólogo Lluis Orriols asegura que esta defensa responde a "una batalla cultural, y dentro de la vertiente reaccionaria antifeminista". La presidenta, añade el experto, "juega en esas coordenadas", retando además así la posición del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado cauto con este tema.

Lo que viene a decir la presidenta, con su defensa al cantante, es que se están haciendo "acusaciones infundadas a un símbolo nacional". Así, "Ayuso mezcla reacción antifeminismo con nacionalismo, una receta perfecta para este tipo de posiciones políticas", subraya Orriols.

