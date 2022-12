El diputado socialista Odón Elorza ha roto la disciplina de voto al abstenerse en la votación de la ley de abdicación del rey en el Congreso. "Votar 'no' era una de las opciones, pero tras escuchar a distintos compañeros en el debate previo y el discurso tímido e insuficiente de nuestro portavoz me he decantado por la abstención con todas las consecuencias".

Elorza asegura que no comparte ciertas posiciones oportunistas de Izquierda Unida. "No comparto el referéndum a tres meses, es un imposible. Esa forma de querer monopolizar el debate de la reforma de la Constitución no la comparto". Reconoce que "este país tendrá que abordar la forma del Estado", y ve imposible ser republicano y votar a favor de la ley de abdicación.

"He votado en conciencia, lo asumo. Siempre he creído actuar, con errores, en conciencia y casi siempre con libertad". Elorza niega haber recibido presiones para no romper con la disciplina de voto. "Yo no lo he sufrido ni lo he experimentado. Con respecto a otros compañeros, prefiero no responder".

Sobre el futuro líder del PSOE

En la carrera al liderazgo del PSOE, Elorza afirma conocer el proyecto y las propuestas de Pérez Tapias. "De momento no tengo duda. Quiero votar en función de los proyectos, de los cambios y de la regeneración interna". Cree que la decisión de Susana Díaz de no presentarse ha sido muy inteligente y correcta.