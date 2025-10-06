Núñez Villaverde, tajante sobre si España debería romper relaciones diplomáticas con Israel: "Creo que ha llegado el momento de hacerlo"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), se muestra así de contundente tras la división aún existente entre el PSOE y Sumar. En el vídeo, podemos ver completa su exposición.

Yolanda Díaz ha pedido a Pedro Sánchez impulsar una conferencia de paz en Madrid, así como una ruptura total con Israel, algo que de momento desde el PSOE no se plantean. Tal como ha explicado Esther Redondo, periodista de laSexta, "de momento, el PSOE no quiere romper; porque, tal como apuntan, ¿qué hubiera pasado con todos los españoles que han sido retenidos en Israel si no hubiera ninún tipo de canal diplomático?".

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), se muestra firme cuando Antonio García Ferreras, director y presentador de 'Al Rojo Vivo', le pregunta si él rompería relaciones totalmente con Israel: "Sí, de forma rotunda. Creo que ha llegado el momento, hace tiempo que ha llegado el momento".

Y lo argumenta de la siguiente forma: "Si lo pensamos en términos económicos, el comercio entre Israel y España está en alrededor de los 3.000 millones de euros al año, algo que para una economía de 1,5 billones de PIB es soportable, incluso en el ámbito militar".

Por tanto, insiste el profesor en que la ruptura de relaciones la ve "posible" y "necesaria": "Evidentemente, si fuera acompañada de la UE, mejor que mejor, aunque es difícil conseguir hoy en día que los 27 se alineen en esa posición".

Ahora bien, tal como se pregunta Núñez Villaverde: "¿Qué más margen de maniobra tiene el Gobierno después de lo que ha hecho hasta aquí, y con la presión que hay de la ciudadanía? ¿Qué más puede hacer que sea en el terreno de lo simbólico? Si no da el paso a medidas efectivas, se puede quedar en una situación muy incómoda, no ya ante la comunidad internacional, sino ante los propios españoles que se están manifestando para demandar algo más que palabras". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.