Núñez Villaverde, tras sugerir Trump la expulsión de España de la OTAN: "Es una muestra de pura ignorancia"

"No hay ninguna cláusula que hable de cómo expulsar a un país de la OTAN, no existe esa posibilidad", explica Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). En el vídeo, los detalles.

Donald Trump ha sugerido la expulsión de España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa al 5%; desde el Gobierno, mientras, han mostrado su "tranquilidad", subrayando que España es "un miembro de pleno derecho y comprometido" con la Alianza.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), explica que ni siquiera EEUU aporta un 5%, está en el 3,4% actualmente y el que más se acerca (Polonia) está en el 4,6%, entre otras cosas porque está donde está geográficamente hablando".

Por tanto, en este caso, "es una muestra de pura ignorancia", asegura el profesor, sugiriendo que Trump debería hablar con sus asesores antes de decir tal cosa, porque "cuando uno mira el tratado de la OTAN comprueba que solo hay un artículo, el 13, que establece el proceso de salida de un país de la Alianza".

Y ese artículo determina que "basta con que un Gobierno, cualquiera de los 32 que conforman la OTAN, envíe una comunicación escrita donde muestra su voluntad de salirse, sin necesidad de explicar las causas, se le envía a EEUU y este lo comunica al resto y un año después está fuera", explica el profesor, señalando e insistiendo en que "no hay ninguna cláusula que hable de cómo expulsar a un país, no existe esa posibilidad".