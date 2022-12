El bebé llegó al hospital de Burela con casi 40 de fiebre pero no fue atendido. "Nos dijeron que el niño no tenía asistencia sanitaria y para que le cobraran tenía que pagar".

La joven inmigrante de cabo Verde argumentó ante los sanitarios que el niño era español, que habían nacido en el mismo hospital, pero los trabajadores del hospital dijeron que no era posible. "Fui con mi vecino, que se puso muy furioso y dijo que iba a llamar a la Policía, ahí ya dijeron que atendían al niño".

Asegura que es la primera vez que le ocurre este hecho y que desde ahora le atienden muy bien. "Dijeron que había sido un error puntual de ellos. Hace dos semanas una niña que padece de síndrome de Down, que es portuguesa y su madre caboverdiana, fue con el mismo papel que fui yo y no la quisieron atender. Le dijeron lo mismo que me dijeron a mí, que tenía que pagar para que le atendieran".