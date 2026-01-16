Ahora

Nueva era en Venezuela

Nestor Prieto, tras darle Corina Machado a Trump el Nobel de la Paz: "Hemos visto un ejercicio surrealista que aún no ha tenido ningún resultado"

Néstor Prieto, analista internacional, analiza en Al Rojo Vivo la reunión que tuvo lugar entre María Corina Machado y Donald Trump para hablar del futuro de Venezuela, donde la primera le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025. En el vídeo, los detalles.

En la reunión de este jueves entre María Corina Machado y Donald Trump para hablar del futuro de Venezuela, la opositora venezolana entregó al presidente de los EEUU la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, lo que provocó entonces la furia del estadounidense, que había hecho una intensa campaña por el galardón.

Tras la reunión, Corina Machado aseguró que cuenta con el presidente estadounidense "para la libertad de Venezuela", pese a que en Washington reiteran su apoyo a la chavista Delcy Rodríguez, a la que Trump ha definido como una persona "fantástica".

Y así lo recuerda en Al Rojo Vivo, el periodista y analista internacional, Néstor Prieto: "Mientras tenía lugar esta reunión entre Corina Machado y Trump, la portavoz de la Casa Blanca decía que estaban encantados con la colaboración que estaba teniendo Delcy Rodríguez".

Además, cuenta el periodista que a esa reunión la líder venezolana entró "sin la actuación de protocolo y sin que hubiera cámaras dentro, algo muy atípico en Trump, que tiene la necesidad de radiar todo". Una reunión, por tanto, "de perfil muy bajo, de la que el entorno de la oposición no ha salido para nada contento", asegura Prieto.

Con respecto al Nobel, y en un intento por ganarse el favor de Trump, frente a Delcy, señala el experto, "hemos visto un ejercicio surrealista que, por ahora, no ha tenido ningún resultado tangible". En el vídeo podemos ver al completo esta información y análisis.

