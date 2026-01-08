Néstor Prieto, sobre las acciones de Trump: "Es el momento de que Europa diga: 'hasta aquí'"

El periodista especializado en América Latina ha indicado que Donald Trump es una "expresión lógica" del imperialismo estadounidense en una fase de decadencia donde está viendo amenazada su primacía global.

Néstor Prieto ha analizado el comportamiento de Donald Trump tras su intervención en Venezuela y dejar claro sus planes con Groenlandia.

"Es la expresión lógica del imperialismo estadounidense", ha asegurado, señalando que están en una fase de decadencia donde están viendo amenazada su primacía global tras décadas de "absoluto dominio" en todo el mundo.

Por tanto, le parece que está teniendo una reacción "extrema", pero "lógica" dentro de un país que se niega a perder su influencia. "El tema es que con esto nos arrastra a todos", ha advertido.

El periodista especializado en América Latina ha señalado que Trump lo tiene claro y "es honesto" con sus intenciones, advirtiendo que ahora es la Unión Europea la que tiene que ver que EEUU está jugando su partida con sus intereses. "El coste de salvaguardar su posición hegemónica está en sacrificar a los que hemos sido sus socios", ha aclarado.

De esta forma, ha insistido en que cree que ha llegado el momento de que la UE diga "hasta aquí" a Donald Trump.

