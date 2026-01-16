Nanísimo, tras entregar Corina Machado su Nobel a Trump: "Ella ha demostrado ser muy vulnerable humillándose ante él y él se aprovecha aún más"

El periodista Emilio Doménech (Nanísimo) analiza una de las anécdotas más destacables de la reunión celebrada entre la opositora venezolana y el presidente de los EEUU. En el vídeo, todos los detalles.

En la reunión de este jueves entre María Corina Machado y Donald Trump para hablar del futuro de Venezuela, la opositora venezolana entregó al presidente de los EEUU la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, un gesto que ha quedado reflejado para la posteridad en todos los medios de comunicación.

Y es que, tal como analiza en Al Rojo Vivo, el periodista Emilio Doménech (Nanísimo), fundador WATIF, no hay que olvidar que a Trump lo que le interesa son los "titulares relucientes".

A nivel de imagen, aclara Doménech, a la Administración de Trump "no le interesa la imagen a largo plazo de 'se ha restaurado la democracia en Venezuela', sino la imagen y el titular reluciente de que se ha llevado el premio Nobel y la imagen y el titular reluciente, cuando llegan las elecciones de noviembre, de que tiene el petrólEo venezolano.

"María Corina Machado ha demostrado ser muy vulnerable en este caso, humillándose ante Trump dándole ese premio Nobel, y Trump lo que hace es aprovecharse más de esa posición vulnerable y le va a decir: 'Lo siento, ahora mismo, tengo un Gobierno títere en Venezuela que va a hacer todo lo que yo quiera'. Principalmente, el petróleo", concluye Doménech.

