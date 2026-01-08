Montesinos señala que el contexto internacional está "tan patas arriba" que Sánchez debe convocar a Feijóo: "Tiene que haber un acuerdo de país"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo que el presidente del Gobierno debe llegar a un acuerdo con el jefe de la oposición para que cuente con el apoyo necesario cuando haga anuncios como el envío de tropas a Ucrania.

Pablo Montesinos ha asegurado que la dirección nacional del PP en privado dice que en los asuntos de Estado tienen que estar, por lo que las líneas de comunicación "están abiertas".

Por tanto, cree que Pedro Sánchez debería convocar al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para llegar a un acuerdo de país viendo que el contexto internacional está "patas arriba".

De esta forma, ha indicado que el presidente del Gobierno, cuando haga anuncios como el envío de tropas a Ucrania, tendría detrás al PP, recordando que para poder llevar a cabo este tipo de acciones necesita contar con el apoyo de la Cámara.

"Sánchez no puede hacer anuncios de calado internacional como el envío de tropas, tiene que ir al Congreso", ha recordado, recalcando que con un acuerdo con los 'populares' se aseguraría que cuenta con el apoyo necesario.

