Montesinos revela: "La dirección del PP ha advertido a Guardiola que tiene que intentar reconducir las relaciones con Vox"

El periodista Pablo Montesinos revela por qué y cómo se ha producido este giro de la baronesa popular extremeña. Pese a todo, la repetición electoral en esta comunidad no está descartada. En el vídeo, todos los detalles.

Casi dos meses después de las elecciones en Extremadura, el Gobierno de la Junta sigue en el aire. Las negociaciones entre PP y Vox parecen enrolarse y cada vez puede estar más cerca el adelanto electoral. Sin embargo, este lunes, María Guardiola daba una entrevista a OKDiario en la que volvía a plegarse ante Vox, incluso, asegura, que el feminismo que Vox defiende es el mismo que defiende ella. Un giro total que parece venir de las más altas esferas del Partido Popular.

Según explica en directo para Al Rojo Vivo, el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, "la dirección nacional del partido (PP), en esa interlocución con Guardiola, ya le ha advertido de que tiene que intentar reconducir las relaciones con Vox para evitar esa repetición electoral".

El giro, según revela el periodista, se producía la pasada semana después de un cruce de declaraciones muy críticas entre Vox y María Guardiola: "Es entonces cuando Guardiola descuelga el teléfono, pide una nueva reunión a la formación de Santiago Abascal y estos todavía no le han contestado". Y en paralelo, añade Montesinos, "se ha producido este giro de Guardiola en esa entrevista para OkDiario en la que se acercaba a Vox".

En estos momentos, desde el entorno de Guardiola aseguran que los de Abascal de momento no le dan respuestas, pese a estos gestos, porque "siguen creyendo que Vox está absolutamente en el relato, que hoy por hoy no quieren ningún tipo de acercamiento y que les quieren acercar a un precipicio".

No obstante, y según concluye Montesinos: "No puede descartar en ningún caso, el escenario de la repetición electoral, es algo que se contempla internamente en el PP: hay un miedo muy importante en este sentido. De ahí los movimientos de Génova, también los últimos de María Guardiola".

En el vídeo podemos ver al completo el análisis de Montesinos donde también analiza los pactos de PP y Vox en Aragón y los futuros que pueden producirse en Castilla y León, cuyas elecciones se celebran este próximo 15 de marzo.

