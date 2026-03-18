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Pactos electorales

Montesinos revela cómo van las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura: "El equipo negociador de Guardiola habla de un pacto al 99%"

El periodista Pablo Montesinos informa sobre cómo van las negociaciones entre ambos partidos tanto en Extremadura como en Aragón después de la celebración de los comicios en Castilla y León, donde, una vez más, el PP ha ganado, pero también depende de Vox.

Montesinos

Tras las elecciones de Castilla y León, donde el PP ha vuelto a ganar las elecciones, pero, al igual que en Extremadura y en Aragón, tiene que depender de Vox, las negociaciones en estas dos últimas regiones parecen haberse activado y los pactos para la gobernabilidad están cada vez más cerca.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró querer pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón con Vox antes de abril, por su lado, los de Abascal aseguran que quieren entrar en el Gobierno de las tres regiones.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', revela que efectivamente las negociaciones se han reactivado, tras las elecciones de Castilla y León, tanto en Extremadura como en Aragón y que en Extremadura, según el equipo negociador de Guardiola, "hablan de un pacto al 99%": "Lo único que tienen que aclarar, entre otras pocas cosas, es si quieren entrar en el gobierno o no, en qué consejerías (...) Están preparados para rubricar el pacto".

No obstante, y según le cuentan a Montesinos fuentes consultadas de la parte negociadora del PP, Vox está frenando los plazos "porque quiere marcar los tiempos"; así, "las prisas del PP no son las prisas de Abascal", afirma el periodista. Por su lado, en Aragón, las cosas van más lenta, pero también se han reactivado los contactos.

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