Montesinos, de los pactos de Guardiola: "Su entorno dice que asumirán compromisos de Vox que en campaña dijeron que no"

Pablo Montesinos asegura que Guardiola espera que Vox no le pida entrar en el Gobierno de Extremadura y destaca que "el PP quiere que las negociones vayan rápido para no afectar a la campaña de Aragón".

Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14', afirma que el líder del PP ha dicho "tanto en público como en privado que el carrusel electoral ha empezado" y que "en ningún caso se pueden descartar elecciones generales". "Feijóo ha dicho a los suyos que Sánchez ha perdido el control de la agenda politica y judicial y que hay que estar preparados para todo", explica Pablo Montesinos, que destaca que les ha enviado un "mensaje en clave interna": "2026 es un año para medir en clave electoral y no se pueden descartar las elecciones generales".

Además, sobre los pactos con Vox, Montesinos asegura que hasta "los barones más reservados con Vox dicen que se impone la realidad política y se tienen que entender con la formación de Abascal".

Sobre la posibilidad de ganar las elecciones generales y negociar con Vox, Montesinos explica que "Feijóo quiere que no haya ningún miembro de Vox en el Consejo de Ministros, pero en paralelo da vía libre a sus barones territoriales a ofrecer esta posibilidad". Por ejemplo, el periodista recuerda cómo "María Guardiola lo ha hecho públicamente" aunque en privado "esperan que Vox no le pida entrar en el Gobierno de Extremadura". "Da vía libre a todos los presidentes autonómicos del PP a ofrecer a Vox que entren en sus gobiernos autonómicos", afirma.

"Se está en una operación de hielo", asegura Pablo Montesinos, que explica que desde "el entorno de Guardiola avanzan que van a asumir compromisos de Vox que en campaña dijeron que no". Y es que "en Extremadura el PP quiere que las negociones vayan rápido para no afectar a la campaña de Aragón", sin embargo, temen "que Vox no tenga los mismos planes", explica Montesinos.

