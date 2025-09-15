Ahora

Montesinos lamenta que ante el genocidio en Gaza veamos en España "partidismo" en vez de "sentido de Estado"

El periodista ha lamentado en Al Rojo Vivo que lo que se esté viendo tras las manifestaciones que han tenido lugar durante La Vuelta ciclista a España, sea "partidismo y electoralismo".

Pablo Montesinos ha reaccionado al nuevo choque político que se ha producido debido a las protestas propalestinas que han tenido lugar durante La Vuelta ciclista a España. "Ha habido intereses partidistas por parte de todos", ha asegurado.

El periodista ha explicado que cree que el partidismo que ha visto por parte del presidente del Gobierno ha llevado a que "el PP busque sus intereses partidistas" también. Una situación que ha confesado que a él le "apena", porque lo que está ocurriendo en Gaza es "un genocidio".

Montesinos ha dejado claro que lo lógico hubiese sido que el presidente del Gobierno hubiese llamado a la oposición para ofrecer "una imagen de Estado" ante un hecho objetivo de una realidad que está ocurriendo, dando una imagen de "fortaleza absoluta".

Además, ha reconocido que le hubiese parecido bien que el Gobierno de coalición, o al menos PSOE y Sumar, hubiesen convocado una gran manifestación.

