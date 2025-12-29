Montesinos: "Feijóo no quiere a Vox en el Gobierno pero da vía libre a sus barones para que entre en los autonómicos"

Pablo Montesinos explica que Feijóo le ha dicho a los barones del PP que se preparen para hacer "una oposición sien cuartel en 2026" porque no descarta las elecciones generales y que se "tienen que entender con Vox".

Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14', explica en este vídeo de Al Rojo Vivo que "todos los canales de comunicación entre Moncloa y Génova están rotos". "Va a ser una oposición sin cuartel tambien el próximo año", asegura Montesinos, que desvela que el líder del PP ha dicho "tanto en público como en privado que el carrusel electoral ha empezado": "Dice que en ningún caso se pueden descartar elecciones generales y que Sánchez ha perdido el control de la agenda politica y judicial".

Montesinos explica que Alberto Núñez Feijóo ha dicho a los suyos que "hay que estar preparado para todo" y les ha dado un "mensaje en clave interna": "2026 es un año para medir en clave electoral y no se pueden descartar las elecciones generales". Además, sobre los pactos con Vox, Montesinos asegura que hasta "los barones más reservados con Vox dicen que se impone la realidad política y se tienen que entender con la formación de Abascal".

Sobre la posibilidad de ganar las elecciones generales y negociar con Vox, Montesinos explica que "Feijóo quiere que no haya ningún miembro de Vox en el Consejo de Ministros, pero en paralelo da vía libre a sus barones territoriales a ofrecer esta posibilidad". Por ejemplo, el periodista recuerda cómo "María Guardiola lo ha hecho públicamente" aunque en privado "esperan que Vox no le pida entrar en el Gobierno de Extremadura". "Da vía libre a todos los presidentes autonómicos del PP a ofrecer a Vox que entren en sus gobiernos autonómicos", afirma.

"Se está en una operación de hielo", asegura Pablo Montesinos, que explica que desde "el entorno de Guardiola avanzan que van a asumir compromisos de Vox que en campaña dijeron que no". Y es que "en Extremadura el PP quiere que las negociones vayan rápido para no afectar a la campaña de Aragón", sin embargo, temen "que Vox no tenga los mismos planes", explica Montesinos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.