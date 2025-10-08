Montesinos desvela lo que dice Génova tras los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Van a respaldar las decisiones de Juanma Moreno"

El periodista Pablo Montesinos revela en Al Rojo Vivo lo que dicen sobre esta cuestión "tan delicada", tanto en la dirección del PP nacional, en Madrid, como en el entorno de Juanma Moreno. En el vídeo, los detalles.

Tras el escándalo de los retrasos y los fallos en los cribados de cáncer de mama, donde la consejera de Salud sigue sin dimitir, el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, informa que, según el entorno directo de Juanma Moreno, se descarta adelantar las elecciones; aseguran que éstas serán "en tiempo y forma".

Es decir, primero se celebrarían las de Castilla y León y después las de Andalucía, que serían ya más de cara al verano de 2026. Ahora bien, tal como apunta el periodista, "en privado, reconocen, tanto en los pasillos del Congreso como en los del parlamento andaluz, que esta cuestión es muy complicada y compleja, que conseguir esa mayoría absoluta en Andalucía es muy complicada y que Vox está muy fuerte".

Por eso, añade, "hay voces del PP que dicen que ha llegado el momento en que la consejera de Salud dé un paso al lado y presente su dimisión para fortalecer al Gobierno de la Junta". No obstante, y según el entorno del presidente andaluz, esta opción aún no se ha dado, es decir, según señalan, "se van a depurar responsabilidades pero que antes toca hacer la auditoría y reforzar los protocolos".

Por otro lado, y en cuanto a lo que dice Génova, Montesinos revela lo siguiente: "La dirección nacional del PP admite en privado su preocupación, reconocen que es una cuestión muy delicada y que las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero aseguran que van a respaldar los tiempos y decisiones de Juanma Moreno".

