Montesinos confirma que Ayuso va "completamente por libre" dentro del PP en el tema del aborto: "En su entorno reconocen que en Madrid les funciona"

El periodista Pablo Montesinos recuerda que la posición oficial del PP en la polémica surgida por la ley del aborto es la de "cumplir la ley". En el vídeo, todos los detalles.

Alberto Núñez Feijóo negó este lunes que la Comunidad de Madrid se haya declarado "en rebelión" para cumplir la ley del aborto, pese a que su presidenta Isabel Díaz Ayuso haya dejado claro su rechazo a poner en marcha el registro de objetores de conciencia.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', confirma que efectivamente "Ayuso va completamente por libre" dentro del PP, y en su entorno de colaboradores lo reconocen.

Añade así Montesinos que "aseguran que les funciona demoscópicamente, que en la Comunidad de Madrid, no así en otro territorios, se frena el auge de Vox en las encuestas y que ella gobernaría por mayoría absoluta". Además, señala el periodista que "Ayuso pidió autonomía a Génova 13 para hacer sus propias políticas".

No obstante, apunta que la posición oficial del PP en la temática (y polémica surgida) por el aborto es la de cumplir la ley. En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.