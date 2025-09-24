Monrosi revela lo que piensan gente dentro del PP: "La instrucción del juez Peinado es tan desmesurada que está favoreciendo a Sánchez"

El periodista José Enrique Monrosi valora la última decisión del juez Peinado: propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. En el vídeo, los detalles de su intervención.

El juez Peinado ha hecho un nuevo movimiento y ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular, en el caso de que finalmente vaya a juicio. También su asistente, Cristina Álvarez, y el delegado Francisco Martín están citados en el juzgado del juez para ser informados este sábado por la tarde.

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es', asegura que, incluso, dentro del PP hay gente que piensa que la instrucción del juez Peinado es tan desmesurada que está favoreciendo a Pedro Sánchez en la estrategia del Gobierno de decir 'vienen contra nosotros' o que hay 'lawfare'".

Y es imposible, subraya Monrosi, "no atisvar en todos los movimientos del juez Peinado en esta instrucción una intencionalidad que poco tiene que ver con una instrucción que, a día de hoy, no sabemos qué es lo que se le achaca a la mujer del presidente del Gobierno". En el vídeo podemos ver completa su intervención.