Monrosi: "No hay indicios de que las sinvergonzonerías de Ábalos y Cerdán demuestren una financiación irregular en el PSOE"

La auditoría forense que ha encargado el Partido Socialista y que estudia los pagos en efectivo efectuados por el partido entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido, destaca algunas de las facturas del PSOE para las que "no resulta evidente la explicación" como un menú por 332 euros, un hotel en París o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras. En el informe, al que ha tenido acceso EFE, se descarta la financiación ilegal del partido y se considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".

En cambio, pese a que "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería", el informe sí que destaca algunos gastos "llamativos" que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Concretamente, los que pasó la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.

Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, destaca en el plató de Al Rojo Vivo que "lo que sospecha el juez es que el dinero que recibían en negro de las tramas corruptas el señor Ábalos y el señor Koldo lo blanquearan a través de la contabilidad del PSOE". "Eso no tiene nada que ver", asegura Zaida Cantera, exvicepresidenta de la Delegación del Gobierno de la OTAN, que destaca que se puede "confundir la financiación irregular del PP, que coge dinero para financiar sus campañas y actividades, con que llegue un sinvergüenza te presente unos gastos y tu los contraprestes".

Por su parte, el periodista José Enrique Monrosi destaca que "no podemos llevar a un confusión mezclando unas cosas con otras": "Ábalos, Cerdán y Koldo eran unos sinvergüenzas sin escrúpulos que seguramente pasaban comidas que no eran de trabajo, sí, estamos viendo que es así". "Que una formación política como el PSOE gestione sus pagos corrientes del día a día nos puede parecer bien o mal, a mí me parece mal, pero no es ilegal y lo hacen un montón de empresas", asegura Monrosi, que destaca que "no hay un solo indicio de que la sinvergonzonería de Ábalos, Cerdán y Koldo pegándose comilonas, invitando a todas sus amantes... tengan que ver con financiación ilegal".

"El PSOE ya tiene suficientes marrones de corrupción gordos, con sus secretarios de Organización pasando por la cárcel, todo lo que tiene que ver con Leire... como para no exagerar los que todavía no son", destaca el periodista, que insiste: "Quien diga que hay indicios de que el PSOE se financió ilegalmente no está diciendo la verdad".

