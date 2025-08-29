Monrosi, sobre la comparecencia de Mañueco: "Que conteste a los bomberos por qué se recorta de forma sistemática en prevención de incendios"

El presidente de CyL comparece en las Cortes por la gestión de los grandes incendios que han asolado a la comunidad en estas últimas semanas, y que todavía muchos permanecen activos. En el vídeo, podemos ver el análisis del periodista José Enrique Monrosi.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está compareciendo este viernes ante las Cortes para dar explicaciones por su gestión sobre los incendios que han asolado la comunidad estas últimas semanas, algunos fuegos, no obstante, aún permanecen activos.

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, celebra que Mañueco esté compareciendo, aunque, destaca que "ha habido ministros que lo han hecho antes que los presidentes autonómicos del PP", que gobiernan las comunidades afectadas por los grandes fuegos ocurridos este mes: Extremadura, Galicia y Castilla y León; esta última región ha sufrido en 23 días, 348 incendios.

Según el periodista, está bien que Mañueco responda a la oposición y a los políticos, pero "la gente se merece que conteste a los bomberos y a los agentes forestales que han contado las condiciones en las que trabajan cada verano, condiciones en las que se juegan la vida".

Que les explique, insiste y enumera Monrosi, "los recortes sistemáticos que ha habido a lo largo de los últimos 30 años en prevención de incendios; que les explique por qué cobran los salarios que cobran, por qué solo se les contrata tres o cuatro meses, por qué no tienen medios suficientes las administraciones, que por ley son las que tienen las competencias y, por tanto, es responsabilidad del señor Mañueco". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.