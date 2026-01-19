Monrosi carga contra Vox por usar el accidente de Adamuz: "Es el momento de hacer lo único que saben: ser buitres carroñeros"

El periodista José Enrique Monrosi critica a la ultraderecha por aprovechar esta tragedia. "Cuidado con los cuñaos, con los miserables y con los que van a intentar explicarnos antes que los expertos qué es lo que ha pasado, sin que aún haya información", aconseja en este vídeo.

Minutos después de conocer la tragedia del accidente de tren de Aldamuz (Córdoba), el líder de Vox, Santiago Abascal, no tardó en cargar contra el Gobierno en sus redes sociales: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político".

Y así lo ha seguido haciendo durante toda la jornada de este lunes en la que aún no conocemos el alcance real de la tragedia. Tampoco siquiera lo que ha pasado.

"[La extrema derecha] nos tiene acostumbrados porque este es su momento perfecto para hacer lo único que saben: ser buitres carroñeros", afirma el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, quien lamenta no poder hacer en el día de hoy un análisis más exhaustivo de lo ocurrido.

Más allá, asegura, de acordarse de Irene, que a esta hora sigue buscando a su madre, "de la gente que ya sabe que ha perdido a sus familiares, que ayer a estas horas tenían sus planes de vida como nosotros hoy...", subraya Monrosi.

Solo una cosa, apunta: "Cuidado con los cuñaos, con los miserables y con los que van a intentar explicarnos antes que los expertos qué es lo que ha pasado, sin que aún haya información". Pero también, finaliza Monrosi, un mensaje de optimismo: "La gente de este país se parece más a la gente de Adamuz, que está intentando ayudar, que a los que están intentando aprovechar esto para hacer negocio".

