Monrosi aplaude la "dignidad" de los manifestantes de La Vuelta: "Nos recuerdan a todos que es el camino a seguir para luchar por nuestros derechos"

El periodista José Enrique Monrosi también analiza en este vídeo que PP, Vox y Junts hayan tumbado la reducción de la jornada laboral, arrebatando a 12,5 millones de trabajadores tener libre 30 minutos más al día.

Tras haber tumbado PP, Vox y Junts la reducción de la jornada laboral (a 37,5 horas semanales), algo que lleva sin cambiarse desde 1983, el periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', sostiene que "hay pocas cosas más políticas que las que tienen que ver con lo estrictamente personal".

"Esta semana se ha tumbado en el Congreso que 12,5 millones de personas trabajadoras tengan libre media hora más al día", critica contundente el periodista. Sin embargo, señala que cuando vemos que no hay una reacción, y que las calles no están patas arriba protestando porque esa medida no haya salido adelante, "uno tiene la sensación de que sí que están ganando quienes pretenden que estemos todo el día mirando el móvil y enfrascados en debates absurdos que no llegan a ninguna parte y que no tienen nada que ver con nuestro estilo de vida", confiesa.

Por ello, quiere elogiar a los manifestantes por el genocidio en Gaza en La VueltaCiclista en protesta por la participación del equipo de Israel: "Es muy importante por la gente digna que está protestando en La Vuelta ciclista, no solo por la defensa de los ciudadanos de Palestina, sino porque nos están recordando a todos que estar juntos, que salir a las calles y abandonar la pereza es político y es el camino a seguir para luchar por los derechos que nos quieren arrebatar", concluye Monrosi.