Mónica García asegura que la historia "juzgará a Ayuso" y critica su comparación con Sarajevo: "Es una carrera que tiene consigo misma con decir barbaridades"

El contexto La ministra ha respondido de forma tajante a Ayuso después de que asegurase que el mundo va a pensar que en Madrid "se persigue a los judíos" tras las protestas contra la masacre en Gaza.

Mónica García se ha mostrado muy crítica con Isabel Díaz Ayuso tras ver la actitud que ha tenido frente a las protestas propalestinas que se han producido durante La Vuelta ciclista a España.

La ministra de Sanidad ha calificado de "infame" que, ante la tensión que había en ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidiese hacerse una fotografía con el equipo israelí. "Manifestó su apoyo personal al genocidio de Israel", ha asegurado, destacando que la historia "le juzgará a ella también".

De esta forma, Mónica García ha recordado en Al Rojo Vivo que Ayuso no ha hecho "ni una sola condena" al genocidio en Gaza, reaccionando a las polémicas declaraciones que ha realizado después de que tuviese que cancelarse la etapa final de este evento deportivo por las manifestaciones.

En concreto, Isabel Díaz Ayuso ha llegado a comparar las protestas con "Sarajevo en guerra", señalando que Madrid ahora será vista en el mundo como la ciudad o la región en la que "se persigue al judío".

Unas declaraciones que la ministra no ha dudado en criticar. "Es una carrera que tiene ella consigo misma en decir barbaridades", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para invitarle a que acuda a su despacho para ver las imágenes de la "atrocidad" que le ha dejado un médico español que estuvo en Gaza.