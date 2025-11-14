Miguel Sebastián, sobre la subida de los huevos: "El mayor riesgo de desabastecimiento es decir que hay riesgo de desabastecimiento"

Miguel Sebastián ha analizado en Al Rojo Vivo la subida del precio de los huevos y ha trasmitido tranquilidad: "No va a haber riesgo de desabastecimiento", recordando que la menor producción es temporal y que el suministro está garantizado.

En Al Rojo Vivo, el economista y analista de Al Rojo Vivo Miguel Sebastián ha analizado la subida del precio de los huevos y el supuesto riesgo de desabastecimiento. Según ha señalado, "el mayor riesgo de desabastecimiento es decir que hay riesgo de desabastecimiento".

Explica que este fenómeno se debe a que, cuando se alerta a la población, "la gente se lanza a comprar huevos como si no hubiera un mañana, igual que sucedió con el papel higiénico durante la pandemia".

Aun así, ha transmitido un mensaje de tranquilidad: "No va a haber riesgo de desabastecimiento". Reconoce que los precios pueden subir, especialmente si no se producen importaciones puntuales, pero insiste en que no existe motivo para prever una caída brusca en la oferta. "Las gallinas no están muriendo, simplemente están encerradas y producen un poco menos, pero eso no implica un riesgo real para el suministro", ha explicado.

Sebastián también ha recordado que el precio de los huevos ha subido tradicionalmente "por escalones", pero que durante una década completa apenas experimentó variaciones.