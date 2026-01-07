Miguel Sebastián, tras decir Trump que va a "controlar el dinero" de la venta del petróleo de Venezuela a EEUU: "Es una fantochada, los Gobiernos no compran petróleo"

"Los Gobiernos no compran petróleo, lo hacen las empresas petroleras, que lo compran en crudo y lo llevan a las refinerías, donde lo convierten en gasolina, gasoil y derivados para venderlo en sus respectivos mercados", explica el profesor Miguel Sebastián. En el vídeo, su intervención completa.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU, Donald Trump ha asegurado este martes en su red social que las autoridades interinas de Venezuela se han comprometido a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense.

Además, ha añadido que será él mismo quien supervise los ingresos generados por la venta: "Se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Para Miguel Sebastián, profesor de ICAE/Universidad Complutense, esto de que Trump vaya a controlar el dinero es "una fantochada": "Los Gobiernos no compran petróleo, lo hacen las empresas petroleras, que lo compran en crudo y lo llevan a las refinerías, donde lo convierten en gasolina, gasoil y derivados para venderlo en sus respectivos mercados", explica el experto. Y si es así, "se va a levantar una protesta para todas las empresas del mundo".

Otra cosa, detalla Sebastián, es que diga Trump que vaya a controlar las inversiones en Venezuela, "pero eso será algo que lo tendrá que hacer de la mano del nuevo Gobierno de Venezuela, que imagino que estará deseando también que inviertan no solo las empresas americanas, sino las de otros países, como la propia Repsol, que siempre ha tenido inversiones importantes en Venezuela".

Por otro lado, en cuanto a la acción de capturar a Nicolás Maduro y haber dejado a Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, como presidenta encargada, Sebastián afirma que ha sido "totalmente sorprendente y, más allá de que pueda ser beneficioso para la economía por el tema del precio del petroleo, desde el punto de vista geopolítico es un desastre por el precedente que se abre de actuar de esta forma".

Sin embargo, sí cree que es "inteligente" el que hayan permitido que Delcy Rodríguez sea la presidenta encargada, permitiendo por tanto que "funcione la Constitución bolivariana": "A muchos les ha sorprendido, pero si queremos que haya una transición, que debe ser pacífica, está en muchas mejores condiciones Delcy Rodríguez y el actual aparato para garantizar la paz social, la paz de los cuarteles y que sea posible esa transición democrática que todo el mundo desea y espera".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.