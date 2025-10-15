Miguel Sebastián analiza la propuesta del PSOE de subir las cuotas a los autónomos: "Una subida generalizada no me convence; hay que replantear el modelo"

El economista ha criticado en Al Rojo Vivo la propuesta del PSOE para subir las cuotas de los autónomos en 2026. Considera injusto el modelo actual y advierte que una subida generalizada "no convence" y debe replantearse por completo.

El debate sobre la propuesta del PSOE para subir las cuotas de los autónomos en 2026 ha generado críticas tanto de la oposición como de algunos de sus socios de Gobierno. El plan contempla aumentar en 17 euros la cuota mínima, que pasaría a ser de 217,37 euros mensuales, y elevar en 206 euros la más alta, hasta los 796,24 euros.

En Al Rojo Vivo, el economista Miguel Sebastián ha analizado la medida y se ha mostrado crítico con su planteamiento: "En general, el modelo de autónomos en España no funciona. Es injusto: hay quienes apenas ingresan y no deberían pagar tanto, y otros a los que les va muy bien y no contribuyen lo suficiente".

Respecto a la subida anunciada, Sebastián ha añadido: "Una subida generalizada no me convence. Creo que es un sistema que debe replantearse en su conjunto".